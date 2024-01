MINTROCKET annuncia l'action multiplayer Wakerunners

MINTROCKET, lo studio di proprietà di Nexon che ha dato i natali a Dave the Diver, ha annunciato Wakerunners: si tratta di un action multiplayer con visuale dall’alto ambientato sulla Terra in un futuro non troppo lontano. Vediamo il primo teaser ufficiale.









Wakerunners vedrà due squadre formate da quattro o cinque giocatori (a seconda delle modalità) scontrarsi per la vittoria. Ogni utente prenderà il controllo di un singolo personaggio, ciascuno dotato di abilità e caratteristiche univoche che li rendono adatti a diversi stili di gioco. L’action potrà contare su diverse modalità di gioco, tra cui Team Deathmatch, Escort, Control Conquest, e altre.

MINTROCKET ha fatto sapere che dal 5 al 12 febbraio sarà possibile accedere a un test multiplayer aperto a tutti che si terrà su PC in concomitanza con il prossimo Steam Next Fest. Nessuna notizia, per ora, circa la data di uscita. Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam.