Diablo IV: annunciata la Stagione dei Costrutti

Diablo IV, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, si aggiornerà a breve con “La Stagione dei Costrutti”, con un evento dedicato fissato al prossimo 23 gennaio 2024. Sarà possibile scoprire i segreti del Telaio di Zoltun Kulle, con delle nuovissime cripte in stile spedizione insieme un compagno robotico nuovo di zecca, il Costrutto Siniscalco. Con questa stagione arriveranno anche delle classifiche settimanali sotto forma di Forche Caudine, di seguito maggiori dettagli.









Creata da Zoltun Kulle e Ayuzhan di Caldeum, un’antica tecnologia nota come il Telaio è stata usurpata dal demone Malphas. I giocatori dovranno fare squadra con il vecchio compagno di Zoltun, Ayuzhan, in questa nuovissima serie di missioni, per sconfiggere Malphas e i suoi costrutti letali.