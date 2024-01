ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN arriverà su Nintendo Switch

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, sviluppato e pubblicato da Bandai Namco, sarà disponibile per Nintendo Switch dall’11 luglio 2024. Dopo aver venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN farà il suo debutto su Nintendo Switch, sfruttando la portabilità della piattaforma per far volare i giocatori in alcuni cieli perfettamente renderizzati ovunque si trovino.









La celebre serie di combattimenti aerei è nota per offrire una perfetta combinazione di aerei autentici e futuristici, emozionanti duelli aerei e una grafica fotorealistica. La versione per Nintendo Switch includerà sei DLC e diversi oggetti bonus speciali già disponibili sulle altre piattaforme:

La storia originale di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

Bonus “Music Player Mode”

Aereo giocabile F-104C -Avril-

Aereo giocabile F-4E Phantom II

Tre popolari skin degli aerei dai giochi passati.

8 celebri emblemi dai giochi passati.