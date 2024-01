World of Warcraft: in arrivo Semi del Rinnovo

Semi del Rinnovo, l’ultimo aggiornamento ai contenuti di Dragonflight su World of Warcraft, è ora disponibile. In questo evento pubblico, giocatori e giocatrici potranno scoprire la storia delle Isole dei Draghi, incontrare personaggi unici, ascoltare storie antiche e ottenere splendide ricompense, tra cui trasmogrificazioni, cavalcature e mascotte.









Nella lingua dei Kaldorei, Bel’ameth significa “l’abbraccio della dea” ed è questo il nuovo centro colmo di speranza per gli Elfi della Notte, che hanno affondato nuove radici tra quelle del nuovo Albero del Mondo, Amirdrassil. Giocatori e giocatrici troveranno nuove missioni della campagna, nuove personalizzazioni per Draenei e Troll e anche nuove opzioni per i servitori dello Stregone.