Final Fantasy VII Rebirth: ecco l'edizione speciale

Per celebrare l’uscita di Final Fantasy VII Rebirth per PlayStation 5, il 29 febbraio 2024, Square Enix ha rivelato oggi un’edizione speciale, ovvero un oggetto limitato per i fan e i collezionisti, disponibile esclusivamente nel Reward Program dello Square Enix Store.









Per festeggiare il ritorno dei giocatori al Gold Saucer in Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix presenta uno speciale Glitter Globe, che ricrea fedelmente l’amato luogo iconico, prodotto in soli 360 esemplari a livello globale! Questa speciale opportunità per i fan è disponibile in esclusiva attraverso il Reward Program di Square Enix, il Gold Saucer Glitter Globe da collezione può essere ottenuto solo attraverso i punti store.