Until Dawn diventerà un film prodotto da Sony

PlayStation Productions, la divisione cinematografica di Sony che si occupa degli adattamenti dei videogiochi, sta lavorando a un film ispirato ad Until Dawn.

Secondo quanto segnalato dall’Hollywood Reporter, infatti, l’avventura horror per PS4 sviluppata da Supermassive Games farà il salto sul grande schermo grazie a David F. Sandberg, già regista di Shazam! e Lights Out, e allo sceneggiatore Gary Dauberman, autore dei due It e di The Nun.

Il film di Until Dawn viene descritto dagli addetti ai lavori come una lettera d’amore al genere horror, ma per ora non si hanno ulteriori dettagli.