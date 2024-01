Turnip Boy Robs a Bank è da oggi disponibile su Xbox Game Pass

Sviluppato da Snooky Kazoo e pubblicato da Graffiti Games, Turbip Boy Robs a Bank è da oggi disponibile su Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S e Xbox One (niente PlayStation, al momento). Turnip Boy è pronto a commettere altri crimini in questo gioco d’azione e avventura comico con elementi roguelite. Questa volta il criminale di professione si allea con la temibile Banda dei Sottaceti per pianificare ed eseguire il colpo più strano di tutti i tempi! Scuotete gli ostaggi, rubate preziosi oggetti di valore ed esplorate le oscure profondità e la storia della Banca Botanica.









Per mettere a segno il colpo perfetto, dovrete acquistare una serie di strumenti pericolosi e stravaganti dal dark web, tra cui un piccone di diamante, il C4 e un disturbatore radio. Insomma, tutto per prepararsi al meglio a un grande disastro come si deve.