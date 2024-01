Goat Simulator 3 è in arrivo su Steam

Goat Simulator 3, sviluppato e pubblicato da Coffee Stain, è in arrivo su Steam il prossimo 15 febbraio 2024. La produzione, ironica e assurda, conduce i giocatori in un sandbox particolareggiato che mette il giocatore nei panni di una capra. In tal senso, è il seguito di Goat Simulator, che il team di sviluppo, ironizzando le sue produzioni del passato, ha scelto per l’occasione.









Santiago Ferrero, Direttore Creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “L’appuntamento di San Valentino è andato male? Perché non sfogare un po’ di tensione in Goat Simulator 3 lanciando una testata a civili innocenti nell’oblio! È più economico che pagare la terapia. In alternativa, se sei abbastanza fortunato da avere un partner, perché non mettere alla prova questa relazione nella nostra modalità multiplayer? Probabilmente non te ne pentirai!”