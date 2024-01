Manic Mechanics arriva a marzo

4J Studios, celebre per gli adattamenti per console di Minecraft e diversi titoli di Bethesda Studios, è pronta per il lancio del suo primo videogioco originale, Manic Mechanics, su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, il 7 marzo 2024. Il titolo è già disponibile su Nintendo Switch.









“Quando Manic Mechanics è arrivato su Nintendo Switch, ci sono state poste soprattutto due domande… «Arriverà su altre piattaforme?» e «Potete aggiungere una modalità competitiva?». Sono felice di poter finalmente rispondere «Sì!» a entrambe”, afferma il presidente di 4J Studios, Chris van der Kuyl. “Le nuove funzionalità aggiunte dal team hanno reso un gioco fantastico ancora migliore e sono lieto che ora sarà disponibile per un più ampio pubblico possibile”.