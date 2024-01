Indiana Jones e l'Antico Cerchio si mostra in un primo gameplay

Bethesda e MachineGames hanno approfittato del Developer_Direct di Xbox per presentare ufficialmente Indiana Jones e l’Antico Cerchio e per mostrarne il primo gameplay.









Indiana Jones e l’Antico Cerchio è un’avventura in soggettiva dal taglio cinematografico che mette i giocatori nei panni del celebre archeologo interpretato da Harrison Ford (qui doppiato da Troy Baker). Gli eventi del gioco si posizioneranno cronologicamente nel periodo dei primi tre film, dunque tra I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata. In questo caso Indiana Jones dovrà partire per un viaggio intorno al mondo per risolvere uno dei più grandi misteri della storia.

Questa la descrizione ufficiale: “Prodotto da Todd Howard, Indiana Jones e l’Antico Cerchio trasporta i giocatori nel 1937, anno in cui delle forze sinistre sono alla ricerca di un antico potere. Nei panni di Indiana Jones, i giocatori impareranno a padroneggiare la frusta e l’ingegno di Indy per svelare un terribile complotto in un’epica avventura intorno al mondo.”

Gli sviluppatori di MachineGames fanno sapere che l’iconica frusta di Indiana Jones sarà uno dei perni del gameplay, tant’è che può essere impiegata per distrarre, disarmare e attaccare i nemici, nonché per esplorare l’ambiente. Nel corso del gioco saranno presenti sequenze narrative e altre ambientate in vaste mappe a mondo aperto. Non mancheranno enigmi da risolvere, combattimenti corpo a corpo e sezioni in cui sarà necessario un approccio furtivo.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio sarà disponibile nel corso del 2024 su PC e Xbox Series X|S. Sarà inoltre incluso al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.