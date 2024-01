Ara: History Untold in uscita in autunno su PC

Microsoft e Oxide Interactive hanno svelato la finestra di uscita di Ara: History Untold, lo strategico a turni di stampo 4X che strizza l’occhio a Civilization. L’annuncio è stato accompagnato da un dietro le quinte che approfondisce alcune delle meccaniche principali del gioco.









In Ara: History Untold sarà possibile creare una nazione e guidare il suo popolo attraverso la storia fino all’apice del progresso umano. Bisognerà esplorare nuove terre, promuovere arte e cultura, intrattenere rapporti diplomatici e sfidare i rivali per emergere come il più grande leader di tutti i tempi. Una delle caratteristiche principali del gioco è la struttura a turni simultanei: alla fine di ogni turno, le scelte e le azioni di ciascuna nazione si risolvono in contemporanea, introducendo esiti inaspettati e scenari inconsueti nella classica formula a turni. Sarà dunque necessario prevedere le azioni degli avversari per riuscire a trionfare.

Ara: History Untold sarà disponibile su PC, ma ancora non si conosce la data di uscita definitiva. Il gioco sarà incluso al lancio nel catalogo del servizio Game Pass.