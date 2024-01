Visions of Mana arriva in estate

Square Enix Ltd ha annunciato nuovi dettagli di Visions of Mana, il primo capitolo dell’amata serie principale Mana in oltre quindici anni. All’evento sono intervenuti Masaru Oyamada, Produttore della serie Mana, e Koichi Ishii, creatore della serie, che hanno presentato ai giocatori il nuovo mondo di Mana e fornito uno sguardo approfondito allo sviluppo e alle dinamiche di gioco di Visions of Mana, in uscita nell’estate del 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (Steam).











Masaru Oyamada, produttore della serie Mana, ha presentato nuovi dettagli sul sistema di combattimento del titolo, tra cui l’aggiunta del sistema di combattimento aereo che porterà i giocatori a nuove altezze durante le battaglie, permettendo di colpire con attacchi fisici, armi e incantesimi a mezz’aria.