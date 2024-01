Palworld è ora disponibile su Xbox Game Pass

Tematicamente vicino a opere come Cassette Beasts e alla saga di Pokémon di Game Freak, Palworld, il nuovo videogioco d’avventura sviluppato e pubblicato da Pocket Pair, è ora disponibile sotto forma di game preview su Xbox Game Pass, l’abbonamento di Microsoft che fra qualche giorno accoglierà Persona 3 Reload, l’attesissimo remake del terzo capitolo del franchise.









Il giocatore potrà saltare in groppa ai Pal, le creature che abiteranno un mondo magico dominato da meraviglie di ogni genere e da bocche di fuoco capaci di far invidia all’armamentario del Doomguy. La produzione, in tal senso, è ancora in accesso anticipato.