Palworld: vendite oltre quota 4 milioni di copie in tre giorni

Il successo di Palworld è davvero straordinario: il sandbox soprannominato affettuosamente “pokémon con le armi” ha infatti venduto oltre 4 milioni di copie in appena tre giorni. Gli sviluppatori hanno dichiarato di aver piazzato circa 86 mila copie all’ora grazie allo slancio dovuto al passaparola.

Non è tutto perché Palworld ha fatto registrare anche un record di giocatori attivi in contemporanea su Steam. Secondo quanto segnalato da SteamDB, lo scorso weekend è stato raggiunto un picco di utenti attivi pari a 1,29 milioni, il quinto più alto in assoluto nella storia della piattaforma digitale.

Si tratta di un risultato che ha superato anche le più rosee aspettative di PocketPair, lo studio di sviluppo autore del gioco, che di certo non aveva previsto un successo così alto.