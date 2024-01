Like a Dragon: Infinite Wealth, un paywall blocca il New Game+

SEGA e RGG Studio hanno deciso di bloccare il New Game+ di Like a Dragon: Infinite Wealth dietro un paywall. Leggendo le caratteristiche delle varie edizioni del gioco sul sito ufficiale, infatti, scopriamo che tale modalità è disponibile solamente per gli acquirenti della Deluxe e della Ultimate Edition.

Chiunque deciderà di acquistare la versione Standard, dunque, non potrà contare sulla presenza di una modalità che da sempre diamo per scontata in determinati generi di videogiochi, come i JRPG. Segnaliamo che la Standard Edition di Like a Dragon: Infinite Wealth è in vendita al prezzo di € 69,99, mentre la Deluxe e la Ultimate Edition vengono vendute rispettivamente a € 84,99 e € 109,99. Di fatto, per sbloccare il New Game+ bisognerà sborsare almeno € 15 euro in più.

Speriamo che SEGA faccia un passo indietro prima dell’uscita del gioco, prevista il 26 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.