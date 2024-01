Last Epoch si prepara all'uscita con un nuovo trailer

Eleventh Hour Games ha pubblicato un nuovo trailer di Last Epoch in vista dell’uscita del gioco nella sua versione definitiva. L’action RPG di stampo hack & slash è infatti già disponibile da qualche anno su Steam in Accesso Anticipato.









Il trailer mette in risalto le classi giocabili e l’ambientazione incentrata sui viaggi nel tempo, con i giocatori che potranno visitare più location nel mondo di Eterra in diverse epoche temporali, mentre i nemici cambieranno in base all’epoca.

Last Epoch sarà disponibile su PC dal 21 febbraio.