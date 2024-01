Alone in the Dark: l'ultimo trailer è dedicato al maniero Derceto

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno confezionato un nuovo trailer di Alone in the Dark dedicato al maniero Derceto, l’ambientazione principale del reboot di questa storica saga survival horror.









All’interno del maniero incontreremo un cast variopinto di personaggi, ognuno dei quali sembra avere qualcosa da nascondere, mentre la residenza stessa pare celare numerosi misteri, ma anche terrori indicibili. Alone in the Dark avrà un taglio più investigativo rispetto ad altri esponenti del genere, ma non mancheranno sequenze di azione in cui fare affidamento alle armi da fuoco.

Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 marzo 2024.