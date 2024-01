WWE 2K24: annunciato ufficialmente con data d'uscita e trailer

WWE 2K24, il nuovo capitolo della famosa serie sviluppata da Visual Concepts, sarà presto disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). Mentre percorre il suo cammino nella WWE per conquistare l’oro mondiale e compiere il suo destino, “The American Nightmare” Cody Rhodes sarà protagonista della copertina dell’Edizione Standard.









WWE 2K24, in tal senso, è previsto per il prossimo 8 marzo 2024. Tra le novità certamente più attese c’è la modalità “Showcase 2K… of the Immortals”, con l’aggiunta di quattro nuovi match da approfondire, in futuro, in sede di recensione.