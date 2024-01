Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, record di vendite

Square Enix annuncia che Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, l’ultimo gioco di ruolo della serie Dragon Quest in esclusiva su Nintendo Switch, ha ufficialmente venduto 1 milione di unità in tutto il mondo, in versione fisica e digitale tramite il Nintendo eShop. Questo emozionante traguardo segue la recente celebrazione del 25° anniversario della serie Dragon Quest Monsters dall’uscita del primo gioco della serie, Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland.









Il gioco presenta un sistema di sintesi evoluto e sempre più intuitivo, che offre ai nuovi arrivati e ai fan della serie la possibilità di scoprire nuove combinazioni di mostri con i loro talenti innati. I giocatori possono immergersi in battaglie strategiche con una squadra di otto mostri nella trama principale o online contro altri Monster Wrangler di tutto il mondo in una varietà di modalità di battaglia online.