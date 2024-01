Piranha Bytes, lo studio di Gothic ed Elex, è a rischio chiusura

Nelle scorse settimane si sono rincorse indiscrezioni sul destino di Piranha Bytes, lo studio di sviluppo tedesco autore delle serie Gothic, Risen ed Elex. Ora la realtà teutonica ha rotto il silenzio ed è intervenuta direttamente per fare chiarezza sulla situazione.

Con un messaggio diffuso via social, la società fa sapere che sta attraversando un periodo molto difficile, ma lo studio è ancora in attività. Il rischio chiusura sarebbe concreto, tuttavia il team sta facendo il possibile per continuare a realizzare videogiochi e cercare un partner per un nuovo progetto.

Ricordiamo che Piranha Bytes è di proprietà di THQ Nordic dal 2019, dunque fa parte di Embracer Group. La holding svedese sta portando avanti un duro programma di riorganizzazione interna che ha già portato a centinaia di licenziamenti e alla chiusura di diversi studi, tra cui Volition e Free Radical Design.