Persona 3 Reload: ecco il nuovo trailer

ATLUS ha pubblicato un nuovo trailer riguardante Persona 3 Reload, con il filmato che vede come protagonista l'attore e musicista Aidan Gallagher, noto per il suo ruolo come Numero Cinque nell'affermata serie d'azione di Netflix, The Umbrella Academy.









Il nuovo video, che propone filmati ufficiali dal gioco, sfuma il confine tra il nostro mondo e il reame soprannaturale di Persona 3 Reload, offrendo un anticipo dei misteri e dei pericoli che attendono i giocatori nel gioco, disponibile per il preordine su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4 prima dell’uscita il 2 febbraio 2024. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.