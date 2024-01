Stargate: Timekeepers è ora disponibile

Slitherine ha lanciato la prima parte di Stargate: Timekeepers con Episode One gratuito per tutti da scaricare e giocare su Steam. Il gioco è diviso in due parti, ciascuna contenente sette episodi che sono missioni complete per giocatore singolo ambientate nell’universo di Stargate SG-1. Questo gioco di tattica in tempo reale catapulta i giocatori nel cuore di una trama completamente nuova in cui il tempo scarseggia e ogni scelta conta mentre i giocatori cercano di contrastare il Goa’uld assetato di potere.









I giocatori dovranno utilizzare una combinazione di furtività, abilità e abilità di combattimento per avere successo sul campo di battaglia. I personaggi sono al centro della scena in Stargate: Timekeepers, ognuno con le proprie abilità speciali per superare ostacoli, nemici ed enigmi di gioco. Ogni episodio richiede un’attenta pianificazione e un uso esperto delle abilità, inclusa la “modalità tattica”, che consente lo svolgimento simultaneo delle azioni.