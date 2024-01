Palworld: le vendite su Steam superano quota 7 milioni

Il successo di Palworld è ormai assodato: le vendite del sandbox di stampo survival in sviluppo presso PocketPair hanno superato quota 7 milioni di unità ad appena cinque giorni dal lancio, un dato che tiene in considerazione solamente le copie piazzate su PC via Steam. Ne hanno dato notizia gli stessi sviluppatori, che con un messaggio via social hanno voluto ringraziare la community e ribadire di essere al lavoro per risolvere le criticità segnalate dagli utenti.

Ricordiamo che Palworld è stato pubblicato la settimana scorsa su PC e console Xbox in Accesso Anticipato, ed è già diventato il secondo titolo più giocato di sempre su Steam (meglio del “pokémon con le armi” ha fatto solamente PUBG: Battlegrounds). Palworld è disponibile anche nel catalogo servizio in abbonamento Game Pass. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima vergata da Nicholas Mercurio.