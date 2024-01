Sam Barlow è al lavoro su due videogiochi horror

Sam Barlow, l’autore delle avventure investigative Her Story, Telling Lies e Immortality, ha presentato i suoi due prossimi progetti: entrambi sono videogiochi horror, sebbene con caratteristiche ben diverse.

Il primo, intitolato provvisoriamente Project C, viene descritto dall’autore come un horror fantascientifico che condivide alcune meccaniche di Immortality. Il secondo, dal nome in codice Project D, sarà invece un survival horror con visuale in terza persona dedicato ai fan di Silent Hill: Shattered Memories, di cui lo stesso Barlow è stato autore e lead designer.

Purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni, salvo quelle censurate presenti nelle relative pagine dei prodotti presenti su Steam. Sappiamo solamente che entrambi i videogiochi sono in lavorazione presso Half Mermaid, lo studio fondato da Barlow, e che usciranno prossimamente su PC.