Diablo IV: la Stagione dei Costrutti è ora disponibile

Diablo IV, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, si aggiorna quest’oggi con la Stagione dei Costrutti, un nuovo contenuto aggiuntivo. Nella Stagione dei Costrutti arriveranno le Forche Caudine, una competizione in una spedizione a rotazione settimanale per ottenere un posto in cima alle classifiche.









Questa stagione prevederà anche diversi aggiornamenti generali, tra cui la Marea infernale attiva ogni ora, il supporto WASD per la tastiera, una scheda del Forziere aggiuntiva, miglioramenti alla riassegnazione dell’Albero Abilità, aggiornamenti all’interfaccia dello scambio di oro e altro ancora.