Pacific Drive: un video esplora le dinamiche di gioco

Pacific Drive, sviluppato da Ironwood Studios e pubblicato da Kepler Interactive, si prepara a sbarcare su PlayStation e PC. Il team di sviluppo, in tal senso, ha rilasciato un nuovo video panoramico che esplora le principali meccaniche di gioco, con aggiunte rilevanti.









Pacific Drive è un’avventura di sopravvivenza al volante basata sul viaggio, in cui bisogna affrontare pericoli soprannaturali durante ogni spedizione nella Olympic Exclusion Zone. A bordo di un’auto come unica compagna, il giocatore esplorerà una reinterpretazione surreale e piena di anomalie della costa del Pacifico nordoccidentale, facendo base operativa in un garage abbandonato dove lavorare su nuovi pezzi di ricambio per migliorare e riparare la vettura.