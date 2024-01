People Can Fly licenzia una trentina di dipendenti

Questo inizio di 2024 prosegue con altri licenziamenti: questa volta sono stati colpiti circa una trentina di dipendenti di People Can Fly. Sulle colonne di Kotaku leggiamo che le persone licenziate stavano lavorando a Project Gemini, un videogioco per ora non annunciato sviluppato dallo studio polacco in collaborazione con Square Enix.

In una email interna inviata nelle scorse ore, il development director Adam Alker ha spiegato che i tagli al personale sono dovuti alla riduzione del budget destinato al progetto e dei relativi livelli produttivi, tant’è che altri venti dipendenti sono stati rimossi dallo sviluppo di Project Gemini e riassegnati ad altri titoli in lavorazione presso People Can Fly.