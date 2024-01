Black Forest Games avrebbe licenziato metà dei suoi dipendenti

Anche oggi dobbiamo segnalare dei possibili licenziamenti in uno studio controllato da Embracer Group: questa volta si tratta di Black Forest Games, la software house tedesca autrice dei remake dei due Destroy All Humans! e al lavoro su TMNT: The Last Ronin.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Kotaku, infatti, lo studio avrebbe mandato a casa circa la metà dei suoi dipendenti. Da notare che Black Forest Games contava 110 impiegati sul finire del 2023, pertanto almeno una cinquantina di essi sarebbero ora senza lavoro. La testata precisa, inoltre, che tutti i creative director e la maggior parte (se non tutti) dei manager manterranno i loro rispettivi posti.

Embracer Group starebbe quindi continuando con i suoi tagli orizzontali, colpendo buona parte degli studi di sua proprietà per cercare di uscire da una situazione finanziaria difficile. La holding ha già chiuso diversi studi, tra cui Volition, Free Radical Design e Campfire Cabal, mentre altri come Piranha Bytes stanno rischiando di abbassare definitivamente la saracinesca.