Enshrouded è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Quello che stiamo vivendo sembra essere davvero un periodo prolifico per i sandbox di stampo survival: dopo l’enorme successo riscosso da Palworld, ecco che Keen Games si lancia nuovamente nel genere con Enshrouded, da poche ore disponibile su Steam in Accesso Anticipato.









Di nuovo, sì, perché non è la prima escursione nel mondo dei sandbox per Keen Games: lo studio tedesco è lo stesso che qualche hanno fa ha realizzato l’ottimo Portal Knights. A differenza di quest’ultimo, però, Enshrouded si presenta con uno stile decisamente più maturo. Ambientato in un mondo avviluppato da una maledizione nota come “Shroud”, che contamina la terra e la consuma, il gioco ci mette nei panni di un sopravvissuto che deve cercare di risanare questo mondo.

Da Portal Knights vengono riprese le meccaniche action RPG, ma anche quelle di costruzione, qui più approfondite e articolate. Nella versione in Accesso Anticipato sono già presenti diversi biomi, come il deserto mistico di Landa Bruciata e il rigoglioso Boscoallegro. Nel corso dello sviluppo, inoltre, ne verranno aggiunti altri, assieme a ulteriori feature di gameplay.

Per finire, Keen Games fa sapere che Enshrouded rimarrà in Accesso Anticipato su Steam per circa un anno, ma i tempi potrebbero dilatarsi sulla base dei feedback della community.