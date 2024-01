The Pokémon Company posa gli occhi su Palworld

Sin dall’uscita di Palworld si è discusso sull’eventualità che PocketPair abbia copiato il design di alcuni Pokémon, ora sulle accuse di plagio interviene direttamente The Pokémon Company, la joint venture tra Nintendo, Game Freak e Creatures che gestisce il popolare franchise.

Pur senza mai nominare direttamente Palworld, la società giapponese conferma l’intenzione di indagare a fondo sulla vicenda: “Abbiamo ricevuto molte richieste relative al gioco di un’altra società pubblicato nel gennaio 2024. Non abbiamo concesso alcuna autorizzazione per l’utilizzo della proprietà intellettuale o degli asset dei Pokémon da utilizzare in quel gioco,” si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale. “Intendiamo indagare e adottare le misure opportune per affrontare eventuali atti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Pokémon.”

Insomma, sembra che al momento The Pokémon Company stia raccogliendo le prove che dimostrino l’eventuale plagio. Nel frattempo, il successo commerciale di Palworld non accenna a fermarsi, avendo già venduto oltre 8 milioni di copie solo su Steam in meno di una settimana.