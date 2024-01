Horizon Forbidden West per PC ha una data di uscita

Sony ha annunciato la data di uscita della versione PC di Horizon Forbidden West, la cui Complete Edition verrà pubblicata tra pochi mesi su Steam ed Epic Games Store. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che illustra le caratteristiche di questa nuova versione curata da Nixxes.









La versione PC di Horizon Forbidden West supporterà vari rapporti di risoluzione, dall’ Ultrawide 21:9 al Super Ultrawide 32:9, passando per le soluzioni 48:9 a triplo monitor. Il gioco supporterà anche le tecnologie Nvidia DLSS 3 per l’upscaling e la generazione dei frame, DLAA per migliorare la qualità dell’immagine, e Reflex per ridurre la latenza. Saranno supportati anche AMD FSR e Intel XeSS.

Horizon Forbidden West: Complete Edition, che include il gioco base e l’espansione Burning Shores, sarà disponibile su PC dal 21 marzo 2024.