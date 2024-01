Reikon Games, lo studio di RUINER, licenzia circa 60 persone

I licenziamenti nel settore dei videogiochi non sembrano avere fine: oggi segnaliamo i tagli al personale in quel di Reikon Games, lo studio polacco che nel 2017 pubblicò l’ottimo RUINER.

Secondo quanto riportato da Kotaku, infatti, lo studio avrebbe licenziato poco più di metà dei suoi dipendenti, corrispondenti a circa 60 persone. Le fonti interpellate hanno dichiarato alla testata che questo provvedimento è arrivato all’improvviso, tant’è che i dipendenti non si aspettavano un taglio così importante.

Pochi mesi fa, a settembre, Reikon Games iniziò a pubblicare alcuni indizi circa un nuovo progetto in sviluppo. Questo titolo dal nome in codice Final Form sarebbe in lavorazione sotto l’egida di Plaion, una controllata di Embracer Group. Alla luce dei licenziamenti, però, lo stato dei lavori risulta ignoto.