Total War: Pharaoh, disponibile l'aggiornamento High Tide

SEGA e Creative Assembly hanno pubblicato l’aggiornamento gratuito High Tide di Total War: Pharaoh che introduce, tra le altre novità, due nuove fazioni giocabili appartenenti ai Popoli dei Mari.









La prima delle due nuove fazioni è l’orda nomade degli Shardana guidata da Iolao, un giovane e spietato esploratore intenzionato a radere al suolo e sacrificare tutto ciò che incontra sul suo cammino. Tra le unità arruolabili spiccano i guerrieri dei nuraghi, in grado di assumere una formazione a testuggine chiamata Kelone per proteggersi durante l’avanzata, gli arpionieri che scagliano letali giavellotti spinati contro i nemici e gli arcieri shardana che scoccano frecce con punte di zolfo per incendiare il terreno sotto i piedi dei nemici.

La seconda fazione è quella dei Filistei comandata dal patriarca Walwetes. I Filistei sono un’orda ibrida nomade/sedentaria che può sia accamparsi che occupare città sulla mappa della campagna. Possono schierare i carri trainati da buoi, un carro smontabile in grado di affiancare il nemico e di portare le truppe d’assalto filistee nel vivo della battaglia, i marinai filistei, eroici guerrieri in grado di scatenare raffiche di giavellotti prima di entrare in combattimento ravvicinato, e gli incursori filistei, fanteria d’élite e aggressiva che si muove velocemente e colpisce senza pietà.

High Tides è già disponibile su PC ed è scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di Total War: Pharaoh.