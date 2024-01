Like a Dragon: Infinite Wealth è da oggi disponibile

Like a Dragon: Infinite Wealth, sviluppato da Ryu ga Gotoku Studio, è da oggi disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La recensione, a cura del nostro impavido Dan Hero, è in questo link. La storia trasporta i giocatori alle Hawaii, in un contesto ben diverso dagli altri cui i giocatori stati abituati nel corso dell’intera serie Yakuza.









Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni: questo è lo scenario del nuovo capitolo del franchise di Yakuza.