Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il nuovo trailer live action

Warner Bros. Games e DC hanno svelato un nuovo spot di lancio in live action per Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione sviluppato da Rocksteady Studios. Intitolato “Just us”, lo spot di lancio diretto da Jody Hill (The Righteous Gemstones) vede come protagonista l’improbabile coppia di attori e comici formata da Will Arnett e Ron Funches che si alleano per fare l’impossibile: affrontare la Justice League.









Vestiti e equipaggiati con gli abiti della Suicide Squad, Arnett (nei panni di Deadshot) e Funches (nei panni di Harley Quinn) si scontrano con i più grandi supereroi DC del mondo nel tentativo di salvare Metropolis da Brainiac. Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio 2024 su PC e console.