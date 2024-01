Dungeonborne è un nuovo dungeon crawler d'estrazione per PC

Mithril Interactive ha annunciato Dungeonborne, un nuovo dungeon crawler con meccaniche d’estrazione in arrivo prossimamente su PC tramite Steam.









In Dungeonborne sarà possibile avventurarsi da soli o in compagnia di due amici nei meandri di Clouseau Castle alla ricerca di preziosi artefatti, stando però attenti ai mostri che si aggirano tra i corridoi del castello, e cercando di fuggire col malloppo prima che sia troppo tardi. Non mancheranno diverse classi da cui scegliere quella del proprio personaggio, dal più semplice guerriero al possente cavaliere della morte, senza dimenticare le classi magiche del piromante e del criomante, passando per il chierico e il ladro.

La visuale in prima persona permetterà di immergersi direttamente nell’azione: a tal proposito, gli sviluppatori promettono la presenza di un sistema di combattimento fluido e dinamico, fatto di parate e contrattacchi, ma anche di magie e abilità speciali. Inoltre, la generazione procedurale degli oggetti recuperati nel castello dovrebbe garantire una discreta varietà, con la possibilità di scambiare l’equipaggiamento con gli altri utenti tramite una casa d’aste interna al gioco. Infine, ci sarà anche una modalità competitiva in cui due squadre da tre giocatori ciascuna si sfidano all’interno di arene, senza alcun rischio di perdere l’equipaggiamento recuperato.

Gli interessati potranno provare Dungeonborne dal 2 al 12 febbraio durante il prossimo Steam Next Fest: in quell’occasione verranno aperti i battenti dell’open alpha.