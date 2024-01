Granblue Fantasy: Relink, pubblicato il trailer di lancio

In vista dell’imminente uscita di Granblue Fantasy: Relink, Cygames ha confezionato e diffuso il trailer di lancio dedicato proprio all’action JRPG disponibile a breve su PC e console.









Granblue Fantasy: Relink è ambientato in un regno di cieli caratterizzato da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco avremo modo di vestire i panni del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli, accompagnati dal piccolo drago Vyrn e da Lyria, una ragazza dotata di poteri misteriosi. Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Naturalmente sarà nostro compito cercare di far luce su questo mistero e sbrogliare il groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande.

Granblue Fantasy: Relink sarà disponibile su PC (Steam), PS4 e PS5 dal 1° febbraio, tuttavia gli acquirenti della Digital Deluxe Edition su console PlayStation possono iniziare a giocare già da oggi.