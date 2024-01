Suicide Squad: Kill the Justice League, early access problematico

Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Games e pubblicato da Warner Bros., arriverà il prossimo 2 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Al momento, è già disponibile per chiunque abbia acquistato la deluxe edition, che consente di giocare al titolo settantadue ore prima dalla pubblicazione ufficiale. Il risultato, però, non è affatto positivo.









Al riguardo, i primi problemi sono della stabilità dei server, offline a causa di un bug rilevante, con la campagna iniziale dell’opera interamente completata. Ciò ha fatto correre Rocksteady ai ripari, causando un problema gravissimo a chiunque abbia comperato la deluxe edition.