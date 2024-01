Atari: tre videogiochi del passato torneranno a breve

Atari annuncia quest’oggi il ritorno di tre i giochi originariamente creati per l’Atari 7800, in arrivo il prossimo 24 maggio 2024. I giochi includono Fatal Run, Food Fight e Ninja Golf e saranno pubblicati singolarmente in nuove cartucce. Ogni gioco è compatibile con la vecchia console Atari 7800 e con la recente console Atari 2600+.

Fatal Run è stato un gioco di corse post-apocalittico, in cui è necessario recarsi in varie città per consegnare medicinali, mentre si è in viaggio verso una base missilistica che ospita un razzo in grado di salvare il mondo. Food Fight, invece, permette di vestire i panni di Charley, intento a cibarsi di un cono gelato, anche se prima si dovranno evitare gli chef. Ninja Golf è una a sfida sportiva e ninja, una partita di golf e una feroce battaglia, in cui è necessario colpire, schivare le stelle e raccogliere tesori.