Granblue Fantasy Versus: Rising, in arrivo il DLC con NieR

Granblue Fantasy Versus: Rising, sviluppato da Arc System Works e pubblicato a Cygames, accoglierà a breve una collaborazione con NieR, per la precisione con la protagonista di NieR: Automata, 2B. Il DLC, in tal senso, arriverà il prossimo 20 febbraio 2024.









Una collaborazione del tutto speciale, nonché l’ennesima per le opere di Yoko Taro. In Granblue Fantasy Versus: Rising, i giocatori partiranno per un viaggio attraverso i vasti cieli del titolo, immergendosi nell’avventura mentre impareranno le basi del gameplay da picchiaduro.