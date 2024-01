PlayStation: annunciato un nuovo State of Play

PlayStation ha annunciato quest’oggi un nuovo State of Play, con l’obiettivo di mostrare i videogiochi in arrivo quest’anno, come Rise of the Ronin, l’esclusiva sviluppata da Ninja Theory. L’evento, in tal senso, è fissato fra due giorni, per la precisione il prossimo 31 gennaio 2024.

L’evento promette circa quaranta minuti di contenuti, oltre a nuovi videogiochi per PlayStation 5 e per PlayStation VR 2, la nuova piattaforma di gioco di SONY per la realtà virtuale, nonché di una curiosa presenza di alcune delle menti più brillanti del settore, stando alle dichiarazioni.