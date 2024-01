Licenziamenti in Eidos Montreal, cancellato il prossimo Deus Ex

La scure dei licenziamenti si è abbattuta anche su Eidos Montreal, lo studio di sviluppo canadese che ha dato i natali alle ultime incarnazioni della serie Deus Ex, al reboot di Thief e al recente Marvel’s Guardians of the Galaxy.

La società era stata acquisita da Embracer Group nell’estate del 2022 assieme a Crystal Dynamics, entrambe in precedenza di proprietà di Square Enix. Ora, però, la crisi della holding svedese ha portato non soltanto al licenziamento di 97 dipendenti, come confermato dalla stessa Eidos Montreal, ma anche alla cancellazione di un videogioco appartenente alla saga di Deus Ex.

Jason Schreier di Bloomberg riporta che il gioco sarebbe stato in pre-produzione per circa due anni, e sarebbe dovuto entrare in piena produzione quest’anno. Eidos Montreal sarebbe però già al lavoro su un altro progetto basato su una proprietà intellettuale originale.