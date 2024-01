Johanna Faries è la nuova presidente di Blizzard Entertainment

Dopo le dimissioni di Mike Ybarra, Blizzard Entertainment ha nominato la sua prossima presidente: si tratta di Johanna Faries, nell’organico di Activision Blizzard King dal 2018.

In passato la Faries è stata responsabile del ramo esports di Call of Duty, nonché general manager del franchise. Prima di entrare in Activision Blizzard King, però, è stata una manager della NFL, la lega professionistica di football americano.

Johanna Faries prenderà il posto di Mike Ybarra dal prossimo 5 febbraio, ma dovrà subito fare i conti con i licenziamenti della settimana scorsa che hanno colpito anche Blizzard Entertainment, portando al taglio di circa 1900 posti di lavoro nell’intera divisione gaming di Microsoft.