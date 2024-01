Spec Ops: The Line non è più acquistabile su Steam

Nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio, 2K Games e Yager hanno rimosso Spec Ops: The Line dalla vendita su Steam. Dirigendosi sulla pagina del prodotto, infatti, si può leggere questo avviso: “Spec Ops: The Line non è più disponibile nel Negozio di Steam.”

Le due società non hanno spiegato il motivo della rimozione, tuttavia è probabile che si tratti di un problema di licenze scadute dal momento che lo sparatutto bellico impiega un gran numero di canzoni concesse in licenza, da Jimi Hendrix ai Mogwai, passando per gli Alice in Chains e i The Black Angels.

Tuttavia segnaliamo che Spec Ops: The Line è ancora acquistabile su altre piattaforme digitali, come GOG su PC e il negozio di Microsoft (il gioco è retrocompatibile su Xbox One e Series X|S).