Headquarters: World War II, in arrivo la demo dello Steam Next Fest

Slitherine Games e Starni Games hanno rilasciato una nuova demo gratuita per Headquarters: World War II, un’opera strategica a turni, durante lo Steam Next Fest. La demo, disponibile dal 5 al 12 febbraio, offre un primo sguardo al frenetico gioco a turni. gameplay basato su due missioni giocabili.









Previsto per il secondo trimestre del 2024, Headquarters: World War II copre la Battaglia di Normandia in tre campagne basate sulla trama (Stati Uniti, Regno Unito e Germania) che abbracciano nove missioni ciascuna. Oltre a queste tre campagne, il gioco presenta una modalità Schermaglia, uno strumento Editor di mappe, uno strumento per la generazione casuale di mappe e una modalità multiplayer per un massimo di quattro giocatori.