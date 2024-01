Fate/stay night Remastered: annuncio su PC e Nintendo Switch

Fate/stay night Remastered è stato annunciato da Aniplex e Type-Moon. La visual novel, pubblicata in origine nel 2004, sarà disponibile nel corso dell’anno corrente. Fu il primo capitolo della serie: la produzione narra le vicende di Shiro Emiya, un giovane che si ritrova ad affrontare una tremenda sfida all’interno di un classico torneo di maghi in lotta per ottenere il Sacro Graal.









Shiro si addestrerà per rafforzarsi e per divenire più potente, andando a definire il proprio potere. Verrà salvato da Saber, per l’occasione reincarnata in Arturia Pendragon, già protagonista di diverse illustrazioni.