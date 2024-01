Joe Blackburn, il director di Destiny 2, sta per lasciare Bungie

Dopo molti anni all’interno di Bungie come director di Destiny 2, Joe Blackburn ha annunciato che sta per lasciare la software house per lanciarsi in una nuova avventura al di fuori dello studio.

Blackburn ha spiegato che ci vorrà ancora del tempo prima del suo addio a Bungie, senza però rivelare quando ciò avverrà, rivelando che verrà sostituito da Tyson Green alle redini di Destiny 2. Green è un veterano di Bungie avendo partecipato ai lavori di gran parte della produzione dello studio da Myth II in poi, sempre come designer.