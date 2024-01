Thermaltake presenta il Mid Tower Case Ceres 330 TG ARGB Hydrangea Blue

Thermaltake ha presentato il Mid Tower Case Ceres 330 TG ARGB Hydrangea Blue, disponibile sul mercato dal 14 febbraio 2024.

Il case supporta sia le schede madri ASUS che MSI Hidden-Connector e viene fornito con due ventole di raffreddamento per PC CT140 ARGB Sync bianche preinstallate nella parte anteriore e una ventola di raffreddamento per PC CT140 bianca preinstallata sul retro. Oltre il 55% dei suoi pannelli sono perforati per fornire un migliore airflow, inoltre supporta un radiatore fino a 360 mm nella parte anteriore e un radiatore da 280 mm nella parte superiore.

Creato per le schede madri di nuova generazione, Ceres 330 presenta un design speciale che consente il supporto sia per schede madri standard che per schede madri con connettori nascosti di ASUS e MSI, per una migliore gestione dei cavi e un flusso d’aria maggiore nella parte anteriore.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.