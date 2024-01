Sega of America licenzierà 61 dipendenti entro marzo

SEGA of America si sta preparando a licenziare 61 dipendenti entro l’inizio di marzo, come segnalato sulle colonne di VGC.

Lo veniamo a sapere grazie a una notifica depositata per soddisfare il cosiddetto WARN Act (Worker Adjustment and Retraining Notification) della California, il quale richiede che le società diano un preavviso di almeno sessanta giorni in caso di licenziamenti di massa. SEGA of America avrebbe infatti notificato allo stato la volontà di procedere con due licenziamenti di massa, uno da 49 dipendenti e l’altro da 12, entrambi effettivi dall’8 marzo.

Si tratterebbe di un taglio di circa il 13% dei lavoratori totali dal momento che la divisione americana di SEGA impiega attualmente circa 440 persone.