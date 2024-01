BioWare e Bungie: al via la collaborazione

Bungie ha annunciato la sua collaborazione con EA e BioWare, la quale permetterà ai giocatori, a partire dal 13 febbraio 2024, di unirsi all’equipaggio della Normandy grazie a nuovi elementi cosmetici ottenibili in gioco. Il Pacchetto Equipaggio della Normandy sarà disponibile nell’emporio Everversum e conterrà il set di armatura Comandante Shepard per titani, ispirato alla N7; il set Vakarian per cacciatori, ispirato a Garrus; e il set del Capo Ombra per stregoni, ispirato a Liara.

Per festeggiare la collaborazione, tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente il Pacchetto Rifornimenti dell’Alleanza, che include l’Involucro della Difesa Migliorata (involucro di Spettro), la Fregata Ricognitrice dell’Alleanza (ipernave) e la Nave da Sbarco dell’Alleanza (astore). Sarà inoltre possibile procurarsi la mossa finale Colpo omnidirezionale e l’emote Danza da Flux in cambio d’argento.